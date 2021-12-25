Редкие виды рыб в Карелии могут исчезнуть, считают ученые

Из-за браконьеров в Карелии и на Кольском полуострове могут скоро исчезнуть такие редкие виды, как атлантический лосось, пресноводная жемчужница и кумжа. Чтобы сохранить популяцию, необходимо принять срочные меры, сообщили в пресс-службе КарНЦ РАН.

Ученые во время работы в международном проекте SALMUS пришли к таким неутешительным выводам. Браконьерство реально угрожает выживанию редких видов.

Если не усилить охрану рек, еще оставшиеся пресноводные жемчужницы скоро исчезнут. С лососевыми еще хуже: специалисты прогнозируют отсутствие возврата взрослых рыб на нерест через 3–5 лет в местах, где нет молоди.