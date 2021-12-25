Редкие виды рыб в Карелии могут исчезнуть, считают ученые
Из-за браконьеров в Карелии и на Кольском полуострове могут скоро исчезнуть такие редкие виды, как атлантический лосось, пресноводная жемчужница и кумжа. Чтобы сохранить популяцию, необходимо принять срочные меры, сообщили в пресс-службе КарНЦ РАН.
Ученые во время работы в международном проекте SALMUS пришли к таким неутешительным выводам. Браконьерство реально угрожает выживанию редких видов.
Если не усилить охрану рек, еще оставшиеся пресноводные жемчужницы скоро исчезнут. С лососевыми еще хуже: специалисты прогнозируют отсутствие возврата взрослых рыб на нерест через 3–5 лет в местах, где нет молоди.
- Теряются миграционные связи. Естественным образом популяции смогут восстановиться только через десятки лет. Уже сейчас до 50 процентов рек Карелии и 30 процентов рек Кольского полуострова требуют мероприятий по искусственному воспроизводству лососевых видов рыб, - заявил ихтиолог Денис Ефремов. // Фото: источник