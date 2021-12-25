25 декабря 2021, 15:31
Автомобилистов Карелии предупредили об опасном факторе в снежную зиму
Госавтоинспекция напомнила водителям, что снег под крыльями машин надо удалять
Пока водители в Петрозаводске выражают возмущение качеством очистки дорог, а пешеходы рассказывают о непролазных сугробах, в городской Госавтоинспекции напомнили, что обязательно нужно делать в такую снежную погоду.
После езды по снежным заносам или в глубокой колее под крыльями машины накапливается много снега. Для автомобилистов Петрозаводска, да и всей республики в целом это сейчас как никогда актуально.
Снег нужно вовремя убирать, чтобы избежать крупных неприятностей, отметили в ГИБДД.
- После длительного движения он может превратиться в ледяной налет, который ограничит угол поворота передних колес и окажется серьезной помехой для управления автомобилем, - сказано в сообщении. // Фото: источник