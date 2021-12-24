Петрозаводск стал похож на большой сугроб после очередного снегопада

Петрозаводск переживает очередной снежный коллапс после прошедшего ночью снегопада.

В паблике «ДТП Петрозаводска» горожане возмущаются работой дорожников: «Ехал по Ровио, подъезжая к Лыжной, 3-и машины с отвалами «чистили» дорогу друг за другом. «Почистили» на полтора отвала, да еще и засыпали дорогу для тех, кому направо на Лыжную!» - написал мужчина. По его наблюдениям, дорогу чистят накатанную, а обочину не трогают: «Теперь сделали дорогу уже на полтора метра».

Большегрузы не могут проехать в городе с самого утра. Подписчики группы рассказывают, что по пути с Ключевой в город застряло шесть фур, а на Онежской флотилии большегруз перекрыл дорогу. Движение оказалось парализовано и на улице Антонова.

Тротуары также засыпаны. Подписчики паблика «Подслушано в Птз» негодуют из-за нечищеных пешеходных дорожек на улице Ровио: «С колясками не проехать. Пешком то трудно пройти…Все завалено снегом. Ужас на дорогах каша…как работают грейдеры непонятно и куда смотрит мэр города».

Пользователи группы оставили еще одно сообщение сити-менеджеру: «Мэр, браво! Аплодирую стоя! Содержать город под снежным накатом - просто и гениально! И экономически выгодно! Типа, как укатали сами, так и передвигайтесь!».

Остановка на Ключевой также превратилась в сугроб.

Ранее Владимир Любарский сообщал о планах расторгнуть контракт с подрядчиком «ТехРент» из-за плохой уборки. Мэр объяснял проблемы с уборкой улиц плохой работой подрядной организации. Компания, которая содержала дороги Петрозаводска с 2015 года, перестала справляться со своими обязанностями. Кроме того в городе существует проблема «белых пятен» - их в городе около 350. (фото vk.com)