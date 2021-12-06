«Проверяли тщательно, но...» Мэрия объяснила причины снежного коллапса

Текст: Георгий Чентемиров

На прошлой неделе Петрозаводск завалило снегом, и внезапно выяснилось, что снег совершенно некому убирать. Автомобили буксовали, воители матерились, а приходя домой, рассылали в соцсетях язвительные шутки. «В сфере ЖКХ в связи с приходом зимы объявлен конкурс на самое удивленное лицо...» Кляли всех — и подрядчика, и чиновников, и, конечно же, мэра Владимира Любарского. «Подарить мэру лопату, он спортивный, быстро все раскидает», — шутит один пользователь. «Мэр не раскидает, у него нога сломана», — отвечает ему другой.

К нему-то, к Любарскому, и отправился журналист портала «Петрозаводск говорит», чтобы узнать: почему зима в Петрозаводске настала неожиданно, невзирая на календарь и предупреждения синоптиков.

Проверяй, но проверяй

Содержанием улиц в Петрозаводске занимается компания «ТехРент». В конце лета Администрация Петрозаводска решила посмотреть, готов ли будет подрядчик убирать снег через несколько месяцев. «ТехРент» продемонстрировал солидный парк техники, говорит начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков. Однако когда пошел снег, на улицы вышла лишь половина машин.

— Не знаю, было это стечение обстоятельств или заведомо ложная информация, но на одной машине глушитель отвалился, на другой стартер не работает, на третьей масло закончилось… Куча мелочей, а в итоге 60 процентов представленного парка, который мы видели воочию, не вышли на линию, — говорит Масляков.

Фото: Администрация Петрозаводска

Мэр карельской столицы Владимир Любарский напомнил: в ноябре его заместитель Андрей Бекелев заявил, что в наступающую зиму они смотрят с оптимизмом. Теперь за это высказывание их упрекают. Но, по словам мэра, они не самоубийцы, чтобы давать такие прогнозы на пустом месте.

"Никто бы не стал говорить таких слов, понимая, что грядет крах. Проверяли тщательно: все было, все в наличии, все готово работать",

— сказал Любарский.

Владимир Любарский говорит, что вина чиновников в произошедшем тоже есть.

— Вы посмотрите социальные сети. Основная масса людей говорит, что виновата городская администрация. Мы отвечаем за эту сферу, значит, с нас и спрос. Интуитивно же было понимание, что что-то не так с подрядчиком, — говорит Любарский.

Подрядчик сломался

Первый договор с «ТехРентом» был заключен в 2015 году, фирма выиграла контракт на аукционе. Качество работы всех порадовало, и в 2016 году «ТехРент» снова получил контракт на уборку и содержание петрозаводских улиц.

— С какими-то оплошностями — наверное, без них не бывает, — но в целом они исполнили обязательства. Мы были удовлетворены работой, — вспоминает начальник управления дорожного хозяйства транспорта Андрей Масляков. — Люди заходили с желанием обеспечить себя работой, имели солидный парк техники и непрерывно его наращивали.

В 2019 году был заключен еще более длительный контракт, уже на пять лет. Владимир Любарский пояснил: с одной стороны, мэрия хотела закрепить отношения с проверенным подрядчиком. С другой стороны, и «ТехРенту» было выгодно получить клиента на долгие годы. Но что-то пошло не так. Градоначальник предполагает, что качество уборки ухудшилось из-за инфляции.

— Мне кажется, трудности наступили в прошлом году, когда была сложная зима. И здесь сказался долгосрочный контракт. Финансирование распределено по всему сроку, примерно 285 миллионов в год. Но эта сумма в 2021 году — совсем не то, что в 2019-м. Цены выросли, а оплата осталась той же, — говорит Владимир Любарский. — Для сравнения, сейчас корректируются контракты в области строительства, иначе подрядчики не смогут выполнить контракты из-за роста цен. «ТехРент» же оказался в капкане ранее взятых обязательств.

Фото: Администрация Петрозаводска

Градоначальник предполагает, что финансовые трудности могли накопиться и внутри самой компании. Однако предприниматели, по его словам, детали не афишируют. Ответы может получить прокуратура, которая сейчас проводит проверку по факту снежного коллапса.

— Какое будет решение, я не знаю, но, возможно, вплоть до отправления материалов в Следственный комитет, — сказал Любарский.

Тревожные месяцы

Режим повышенной готовности, введенный в Петрозаводске, позволил расходовать бюджетные деньги без конкурсных процедур. Не все предприятия, предоставившие мэрии дополнительную технику и людей, сделали это бесплатно.

Тем не менее проблема плохой уборки никуда не делась.

"Находиться в заблуждении, что произойдет нечто хорошее, и ситуация наладится, — слишком большой риск. Наша стратегическая задача — плавно перейти к расторжению контракта по окончанию зимы",

— считает мэр Петрозаводска.

«ТехРент» продолжит работу, но на их мощности надежды у чиновников уже нет. Петрозаводские власти намерены привлечь к уборке города Кондопожское ДРСУ. Платить госпредприятию будет сам «ТехРент» — из средств, которые он получает по контракту. Фактически, у компании появится субподрядчик.

Кроме того, в мэрии намерены сформировать «пул» предприятий, которым будут платить за уборку «белых пятен» — бесхозных улиц и переулков. По информации мэрии, в Петрозаводске насчитывается 350 таких мест. Обслуживать их подрядчик не обязан, в контракт они не вошли.

Проблема «белых пятен» в Петрозаводске существует много лет, и ровно столько же власти говорят о необходимости срочно ее решить. До недавнего времени чиновники просто «просили» подрядчика убирать ничейную территорию. Но сейчас этот фокус не сработал. Возможно, «общественная нагрузка» стала одним из факторов произошедшего коллапса.

— Они брали на себя дополнительную работу, а в итоге не справились с тем, что должны… — говорит Любарский.

Фото: Администрация Петрозаводска

Мэр объясняет, что платить за уборку «белых пятен» станет возможно именно благодаря режиму повышенной готовности. А в ближайшие годы проблему надеются устранить, разрешив тратить на их обслуживание деньги из Дорожного фонда. Ведь, по сути, эти территории, хоть и бесхозные, но все же городские, а следовательно, следить за ними должен город. Правда, говорит Владимир Любарский, против этой схемы выступила Счетная плата, но юридическое решение еще будут искать.

В конечном итоге понятно: уборка Петрозаводска этой зимой будет идти в полностью ручном, форс-мажорном режиме. Не позавидуешь никому — ни горожанам, ни чиновникам, ни подрядчику. «ТехРент» уже оштрафовали на миллион рублей, но, возможно, штраф не последний. Любарский сказал, что поручил подчиненным не церемониться с компанией. Правда, помогут ли финансовые санкции очистить дороги от снега, большой вопрос. // Фото на главной странице: Анюта Ротькина / vk.com/dtpptz