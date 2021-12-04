Более 25 единиц техники выведут ночью на уборку снега в Петрозаводске

В Администрации карельской столицы состоялось очередное заседание оперативного штаба по уборке снега. Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядная организация «ТехРент» продолжает круглосуточную уборку города. Ночью запланирован выход более 25 единиц техники. Как отметил на своей странице мэр карельской столицы Владимир Любарский, из этого числа 11 единиц техники предоставят именно предприятия.

Отмечается, что четыре звена будут задействованы на вывозе снега с центральных улиц города – проспекта Ленина, площадей Кирова, Гагарина, улицы Фридриха Энгельса и других. Еще два грейдера будут расширять заснеженные магистрали. Восемь тракторов планируется направить на расчистку и подсыпку тротуаров в разных районах города.

Еще восемь комбинированных дорожных машин будут заняты на оплужке и подсыпке проезжих частей. Четыре погрузчика будут очищать остановочные комплексы от снежных валов. // Фото: Мэрия Петрозаводска