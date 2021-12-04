В Карелии похолодает почти до тридцати градусов

5 декабря в Карелии ожидается похолодание. По информации регионального ЦГМС, в республике будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура -16, -21°С, местами до -28°С. Днем несколько потеплеет: -12, -17°С, местами до -25°С.

В Петрозаводске также холоднее, чем в субботу. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -19°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет расти.

Как сообщает gismeteo.ru, в Костомукше 5 декабря будет пасмурно, небольшой снег, температура -14, -11. В Медвежьегорске переменная облачность, -19, -14. В Олонце переменная облачность, -24, -16. // Фото: pixabay.com