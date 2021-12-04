Житель Петрозаводска так не хотел сидеть дома, что попал в СИЗО

33-летний житель Петрозаводска стал фигурантом уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу. Как считает следствие, он пытался подкупить сотрудника УФСИН, чтобы тот закрыл глаза на нарушение условий домашнего ареста.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, подозреваемый находился под домашним арестом и был обязан круглосуточно носить электронные браслеты. 2 декабря он дал 15 тысяч рублей должностному лицу УФСИН. По данным следователей, это была первая часть взятки размером менее 75 тысяч рублей.

– Дача взятки предназначалась за неосуществление контроля перемещений подозреваемого, что позволило бы ему безнаказанно нарушать избранную судом меру пресечения в виде домашнего ареста,

– пояснили в Следкоме.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил подозреваемого под стражу. Мужчине грозит до восьми лет колонии. Расследование продолжается.