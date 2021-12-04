Соцсети: 21 сантиметр снега выпал в Петрозаводске за минувшую ночь

В Петрозаводске за ночь 4 декабря выпал 21 сантиметр снега. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

– За прошедшую ночь в Петрозаводске снежный покров увеличился аж на 21 см! Сейчас воздушный поток отвернул от города, осадки прекратились. 7 декабря в городе ждем еще один снегопад, но о нем позже, – пишет автор поста.

В Карельском Гидрометцентра, однако, не считают, что в минувшем снегопаде было что-то выдающееся. По данным ЦГМС, за ночь выпало 5 миллиметров осадков, что не тянет даже на сильный снегопад. Другое дело – снегопад 30 ноября, во время которого выпала почти половина месячной нормы. // Фото: «Погода Петрозаводска и Карелии»