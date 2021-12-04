Мэрия Петрозаводска ищет трактористов для уборки снега

Мэрия Петрозаводска формирует резерв людей, способных помочь в уборке города от снега. Об этом власти сообщили 4 декабря на официальном сайте администрации.

– В связи с планируемым увеличением количества техники создается резерв трактористов и водителей, которые в последующем будут готовы выйти на уборку города. Свои контактные данные (ФИО, номер телефона, квалификацию) можно направить в ЕДДС Петрозаводска по телефону 051, – говорится в пресс-релизе.

Отметим, накануне ночью в карельской столице прошел очередной снегопад. По информации мэрии, подрядчик «ТехРент» убирает город, идет оплужка и подсыпка пескосоляной смесью дорог. Привлеченные накануне силы строительных организаций и бизнеса сосредоточены на вывозе снега и расчистке тротуаров.