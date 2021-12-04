Строительство детского сада в Ляскеля должно возобновиться в декабре

Жители п. Ляскеля остаются в неведении относительно дальнейшей судьбы строящегося детского сада в поселке.

Местный житель Александр Мельников, помощник главного редактора телеканала «Ника плюс» Андрея Мазуровского, сообщил, что работы по возведению сада не ведутся в течение всей осени.

Напомним, что в августе этого года Минстрой РК разорвал заключенный в декабре 2020 года контракт с пермской фирмой «СК Гарант» в связи с существенным отставанием от графика строительных работ.

Ситуацию прокомментировал руководитель Минстроя Карелии Виктор Россыпнов. Он сообщил, что в настоящее время идут торги. На конкурс поступило две заявки от организаций, и на следующей неделе по результатам рассмотрения будет признан победитель. Контракт с новым подрядчиком, при отсутствии претензий, будет заключен через десять дней, и строительство сада возобновится.

Свою часть работ субподрядная организации «Инфраком» продолжает вести. По информации руководителя субподрядчика Дениса Волкова, в октябре на территории стройки завершен монтаж теплосетей. В настоящее время завершается прокладка системы водоснабжения.

Надеются ли жители Ляскеля на успешное окончание строительства долгожданного объекта в следующем году — вопрос, ведь новый детсад обещали сдать в декабре 2021 года. // Фото: Александр Мельников