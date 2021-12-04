04 декабря 2021, 11:46
Полиция просит помочь в поиске подозреваемого
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность возможного магазинного вора
МВД просит помочь в поиске подозреваемого. Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в совершении кражи в одном из сетевых магазинов Петрозаводска. Фотография предполагаемого злоумышленника опубликована в группе МВД Карелии.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит звонить по телефону: 8-921-227-28-69. Конфиденциальность гарантируется.