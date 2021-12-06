Жителя Карелии за выросшие на его земле сорняки наказал суд

Хозяин 3,26 гектаров земли в Медвежьегорском районе запустил ее, в результате все заросло сорняками. В отношении сельскохозяйственных земель такое поведение недопустимо, отметили в Россельхознадзоре.

Именно к этой категории принадлежали 13 земельных участков данного собственника. Поэтому ему еще в сентябре прошлого года выдали предупреждение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.

Однако собственник в установленный срок ничего не исправил, к 20 мая текущего года на его земле по-прежнему росли сорняки.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении и направили в суд. Владельца сельхозземель привлекли к ответственности.

Он подал жалобу, но ее в октябре рассмотрели в Прионежском районном суде и оставили без удовлетворения. // Фото: Jamie Street/unsplash.com