Жителям Карелии с низкими доходами помогут провести газ в дома

Жителям Карелии, имеющим низкие доходы, компенсируют часть затрат на газификацию домов. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что льгота начнет действовать в январе будущего года.

Он напомнил, что свои дома к газу подключают люди в Прионежском, Олонецком и Кондопожском районах. Согласно программе догазификации, подвести газ к границе земельного участка теперь можно бесплатно.

Нужно только, чтобы до населенного пункта не только протянули магистральный газопровод, но были газораспределительные сети. Сейчас таких населенных пунктов 15, скоро будет еще 12.

Глава региона признал, что даже оплата прокладки трубы на участке, работ внутри дома и покупка газового оборудования для многих людей не под силу. Поэтому и решили помочь. // Фото: KWON JUNHO/ unsplash.com