Жителей Костомукши развернули на границе с фруктами и овощами

Двоих жителей Костомукши в декабре этого года привлекли к административной ответственности. Они нарушили правила ввоза продукции высокого фитосанитарного риска, сообщили в Россельхознадзоре.

Информацию о нарушениях передали в ведомство таможенники МАПП «Люття». В частности, жительница Костомукши пересекала российско-финскую границу с яблоками, малиной, черникой, апельсинами, авокадо, салатом, брокколи, клементинами.

Овощей и фруктов было 6,2 килограмма в ее ручной клади, а без фитосанитарного сертификата можно ввозить не более пяти килограммов.

У жителя Костомукши нашли 11 килограммов овощей и фруктов: он вез без сертификата огурцы, авокадо, яблоки и клементины.

Излишки продукции вернули в Финляндию. Граждан оштрафовали на 300 рублей каждого. // Фото: RitaE/Pixabay.com