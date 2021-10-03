Чудеса на Хуторе близ Петрозаводска, или как продать берег

Текст и фото: Антонина Кябелева

Жителей местечка Хутор, которое расположено на берегу Онежского озера всего в 25 километрах от Петрозаводска, уже трудно чем-то удивить. Несколько лет борьбы против застройки берега озера почти уничтожили в людях веру в справедливость и возможность одолеть пресловутый «административный ресурс», который, действительно, в нашей стране способен творить чудеса.

Такого «букета» нарушений, несовпадений, искажений документов и странных немотивированных решений я давно на встречала. Житель местечка Хутор Александр Житков собрал целое досье о том, как в Карелии можно приватизировать участок на берегу Онежского озера, «отодвинув» границы лесного фонда. Его соседи, которые пытались отстоять берег Онежского озера от застройки, добавили красочных подробностей в очередную земельную историю.

К земельному участку, который последние годы стал причиной судебных споров, конфликтов и проверок, вела узкая тропинка, проложенная вдоль двух заборов. Без знания местности на эту тропу сложно попасть. Деревянная калитка между двумя заборами прекрасно «маскирует» дорогу к озеру.

Люди здесь живут дружно. Возле калитки есть график уборки тропы, ведущей к берегу Онего. Несколько семей даже не стали огораживать свои участки, так как хорошо друг друга знают.

Участок с кадастровым номером 10:20:0060102:109, вокруг которого уже несколько лет идут споры, расположен в 70 метрах от уреза воды. В 2015 году Олег Дякин, который тогда возглавлял Деревянское сельское поселение, подписал постановление № 151 об утверждении схемы расположения земельного участка. Судя по постановлению, разрешенный вид использования участка – застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами.

Спустя несколько лет в ходе очередного судебного разбирательства в материалах дела обнаружатся два варианта этого постановления. Оба документа датированы одним и тем же числом, имеют одинаковый номер, подписаны одним и тем же Дякиным.

Только в одном постановлении площадь указана 534 квадратных метра, а в другом 600 квадратных метров.

В конце 2015 года Дякин передал участок в аренду инвалиду Рокотянскому. Позднее, рассказали местные жители, в Хутор приезжала Татьяна Рокотянская, учредитель фирмы «Русь», занимающейся геодезическими и картографическими работами.

«Представьте ситуацию: нас стоит человек двадцать, а она открытым текстом нам сказала: мол, вы хотите войны, вы ее получите!»,

- вспомнила жительница Хутора Ирина под подтверждающие возгласы соседей.

К новому участку вплотную примыкает совсем небольшой (200 квадратных метров) участок с кадастровым номером 10:20:0060102:90, который принадлежит Марине Таренковой. Он фактически отделяет спорную территорию от приусадебных участков соседей. Таренкова неоднократно обращалась с просьбой увеличить площадь участка до шести соток и изменить вид разрешенного использования, но ей традиционно отказывали. Согласно акту выбора и обследования земельного участка, свои 200 метров женщина может использовать только для рекреационных целей. В связи с тем, что участок находится в прибрежной защитной и водоохранной зоне. В акте обследования отмечено, что участок граничит с землями лесного фонда, которые, как известно, охраняются государством.

Зная, где проходит граница лесного фонда, граждане, естественно, возмутились, когда узнали, что на этой территории вдруг сформирован участок для жилищного строительства и уже передан в аренду.

«Марине Таренковой было категорически сказано, что участок можно использовать только для рекреации»,

- объяснила ее соседка Ирина.

Жители Хутора направили запрос в минприроды и экологии Карелии, чтобы выяснить правомерность выделения нескольких участков, в том числе и с кадастровым номером 10:20:0060102:109. Летом 2016 года гражданам пришел ответ: «…Министерство полагает, что в результате постановки на государственный кадастровый учет данных земельных участков, сформированных из состава государственного лесного фонда, изменились не только границы, но и категория земель: а именно: «земли поселений (земли населенных пунктов) и часть государственного имущества выбыла без ведения правообладателя». Эта информация из министерства была перенаправлена в карельскую прокуратуру.

В 2016 году участок был осмотрен специалистами ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

«Участок с кадастровым номером 10:20:0060102:109 фактически располагается на землях лесного фонда»,

- сказано в акте осмотра.

В документе зафиксировано, что в публичной кадастровой карте допущены ошибки. Натурное измерение территории между береговой линией и ближайшими земельными участками выявило завышение расстояния на публичной карте. Другими словами, в реальности расстояние до озера меньше, чем это показано на публичной карте. В 2018 году руководитель Прионежского центрального лесничества официально подтвердил вывод о том, что была допущена реестровая ошибка, и участок с номеров 10:20:0060102:109 фактически расположен на землях лесного фонда.

Прокуратура подала иск в Прионежский районный суд, который признал постановление главы Деревянского сельского поселения о передаче участка в аренду незаконным. Рокотянский был вынужден вернуть земельный участок госкомитету по управлению госимуществом. Теоретически после этого участок должен был быть исключен из земель населенных пунктов, так как он находился на землях лесного фонда. Но, как говорится, что-то пошло не так. Возможно потому, что кому-то спорная территория показалась уж слишком соблазнительной.

После завершения судебного процесса жители Хутора, которых возмутила попытка застройки берега Онежского озера, успокоились. Люди были уверены, что земельный участок будет возвращен лесной фонд.

«И вдруг в 2018 году мы видим здесь геодезистов. Я спросил, что они здесь делают. Мне объяснили, что этот участок выделен многодетной семье Филипповых. Мы собрали сход, пригласили Дякина. У нас сохранился протокол и диктофонная запись. Дякин публично признал свою вину, сказал, что выделил участок по ошибке, что его затаскали по следственным органам»,

- рассказал Александр Житков.

Но на тот момент право распределения земельными участками уже перешло в руки республиканской власти.

Филипповым местные жители рассказали, насколько спорный участок, с точки зрения законодательства, они получили. Житель Хутора Владимир Алексеевич лично беседовал с главой семейства – Михаилом Викторовичем Филипповым.

«Он мне сказал, что раз такое дело, то пусть решает суд, мол, посмотрим, чья возьмет»,

- вспомнил Владимир Алексеевич.

Для жителей Хутора вновь начался период хождения по судам и переписки с различными органами власти. И вот что удивительно. Чиновники постепенно стали менять свою позицию. В 2018 году за подписью исполняющей обязанности главы администрации Прионежского муниципального района Тропиной ушло разъяснение кадастровому инженеру Преображенскому, который интересовался перспективой застройки спорного участка.

«Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0060102:109 полностью расположен в границах 30-метрового противопожарного расстояния от земель лесного фонда… Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров… В связи с вышеизложенным, на земельном участке с кадастровым номером 10:20:0060102:109 отсутствует место допустимого размещения объекта капитального строительства»,

- сказано в ответе.

Спустя год, Тропина подтверждает жителям местечка Хутор, что на земельном участке «отсутствует место допустимого размещения объекта капитального строительства». Одновременно она указывает, что уменьшение противопожарного расстояния все-таки возможно, если обратиться к специализированной организации, которая оценит пожарный риск и даст свое заключение.

В 2018 году Карельская природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что спорный земельный участок находится в границах земель лесного фонда. Это обстоятельство было зафиксировано и в ответе управления Росреестра по РК, которое получил Житков.

Жители Хутора достучались до департамента лесного хозяйства по СЗФО, который обратился с иском в суд об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. Те, кто в качестве слушателей присутствовал на судебном процессе, рассказали, что их удивило насколько некомпетентно вела себя представитель департамента, которая фактически подвергла сомнению заключению государственных лесных инспекторов. В результате департамент проиграл суд.

К спорному участку нет подъездной дороги. К нему ведет только узкая тропа. Эту проблему попытались решить за счет соседнего участка, через который собственники спорной территории решили проложить дорогу.

«Дорога заканчивается перед нашим участком. К нам просто пришли и сказали, что дорога общая, она проходит через наш участок, и мы должны отдать нашу землю под дорогу. Они не просили, а нагло требовали, пинали наш забор. У меня даже видеозапись есть»,

- рассказала Елена.

Суд отказал в притязаниях на чужую землю. Но у ошарашенных таким поведением местных жителей остался очень неприятный осадок.

В начале 2019 года обеспокоенные жители Хутора с удивлением обнаружили, что земельный участок уже выставлен на продажу, и за него, судя по объявлению на сайте Авито, многодетная семья просит 990 тысяч рублей. Но, видимо, быстро продать участок не получилось.

В 2019 году Марина Таренкова, чей участок непосредственно прилегает к спорной территории, обратилась в суд, пытаясь оспорить распоряжение минимущества РК о выделение участка под ИЖС семье Филипповых. Когда началось рассмотрение иска, Филипповы еще выступали в качестве владельцев участка.

Несмотря на весьма противоречивую историю возникновения земельного участка, в которой фигурируют поддельные документы, странное исчезновение акта выбора земельного участка из общего пакета документов, отсутствие публичных слушаний и многое другое, суд встал на сторону многодетной семьи. Прионежский районный суд пришел к выводу, что нет оснований для утверждения о том, что участок находится на землях лесфонда.

В решении Верховного суда Карелии, который оставил решение в силе, есть любопытный момент. Со ссылкой на Федеральную кадастровую палату там утверждается, что участок, принадлежащий Таренковой, и участок Филипповых, не являются смежными, а значит никакие права истицы не нарушены. Хотя достаточно мельком взглянуть на публичную кадастровую палату, чтобы своими глазами убедиться в их безусловной смежности. Таренкова дошла до кассационной инстанции, но ее иск удовлетворен не был.

Уже в конце судебного разбирательства жители Хутора узнали, что участок принадлежит другим хозяевам. Многодетная семья, скорее всего, внакладе не осталась.

Земельный участок до сих пор никто не использует. Со стороны озера его окружает лесфонд, а с другой – соседские участки. Жители хутора продолжают обращаться в правоохранительные органы, убежденные в том, что без коррупционной составляющей так лихо «подвинуть» границы лесфонда невозможно.

«Мы считаем, что, прикрываясь инвалидами, многодетными, была реализована коррупционная схема. Все говорит о том, что здесь нельзя строить никакого дома. Даже с точки зрения противопожарной безопасности», - сказал Житков.

Столкнувшись с мощным административным ресурсом, граждане боятся, что могут вообще лишиться выхода к озеру. И, откровенно говоря, их нетрудно понять. Если в твоей власти границы лесфонда, то что стоит «приватизировать» тропинку между заборами…