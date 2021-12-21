"Лесных насаждений не вырубал, в конфликтах не состоял"

Текст: Антонина Кябелева

История застройки берега Онежского озера в деревне Каскесручей, вызвавшая возмущение местных жителей, перешла в стадию судебных споров. В Прионежском районном суде временно отложили рассмотрение иска администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения о сносе самовольной постройки. Владелец спорного земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143 и построенного на нем нежилого домика Евгений Канский попытался оспорить решение Совета Прионежского района, утвердившего генплан и ПЗЗ (план землепользования и застройки) Рыборецкого сельского поселения.

20 декабря Верховный суд рассмотрел исковое заявление Канского. Сам заявитель в суд не явился, его интересы представляла Наталья Рабоченко. В судебном заседании приняли участие прокурор, глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Наталья Силакова и представитель Совета Прионежского района Владимир Томилов.

Жителей деревни Каскесручей возмутило то, как сначала арендатор, а затем собственник участка, расположенного прямо на берегу Онежского озера, по соседству с традиционным местом проведения деревенских праздников и фестивалей, стали распоряжаться прибрежной зоной. Когда на месте березовой рощи, которая на протяжении десятилетий была традиционным местом отдыха всей деревни, началась стройка, граждане стали обращаться во всевозможные структуры власти, чтобы остановить, как им казалось, варварское освоение прибрежной территории.

Прошло почти полгода, прежде чем жителям Каскесручья стало понятно, каким образом удалось приватизировать участок на осыпающемся берегу озера. В ноябре 2020 года состоялся аукцион на право аренды земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143. С победителем аукциона Андреем Козловым Министерство имущественных и земельных отношений РК заключило договор аренды на пять лет. На тот момент участок предназначался для ведения дачного хозяйства и огородничества. Позднее вид разрешенного использования участка был изменен с садоводства на индивидуальную жилую застройку. Арендатор быстро соорудил на участке домик-сарайку, что стало основанием для приватизации участка.

Минимущества заключило с Козловым договор купли-продажи, хотя продавать арендатору земельный участок министерство имеет право после того, как на земле появится объект капитального строительства. Возведенная на участке деревянная постройка объектом капитального строительство не являлась, что было подтверждено проверками. Но это не помешало министерству продать участок.

Договор купли-продажи земельного участка между министерством и Козловым был заключен 28 мая 2021 года. А 10 июня Козлов перепродал участок и садовый дом Канскому.

Новый собственник летом развернул на участке серьезное строительство. После многочисленных обращений жителей деревни было все же установлено, что работы проводятся с серьезными нарушениями. Инспектор карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору выявил, что на участке появилась самовольная постройка.

В общих чертах представленная в Верховном суде Карелии позиция Канского состояла в том, что он фактически не может построить на своем участке жилой дом. Причина этого в ограничениях, связанных с тем, что соседний участок отнесен к озелененной территории общего пользования (Р-1). По правилам пожарной безопасности строить дом разрешается на расстоянии минимум 30 метров от границы участка, отнесенного к «зеленым территориям». Но, утверждает Наталья Рабоченко, если соблюдать эти нормы, то на участке можно построить только дом 2 метра шириной и 9 метров длиной.

«Мы знаем прекрасно, что ни один нормальный дом с такими параметрами строиться не должен»,

- отметила она.

Рабоченка рассказала, что Канский несколько раз обращался в Прионежскую администрацию с уведомлением о планируемом строительстве жилого дома. Но каждый раз получал отказ.

Несмотря на официальный отказ, Канский все же начал активные земляные работы на своем участке. Летом был вырыт котлован, а по осени стали «расти» бетонные стены будущего строения. Наталья Рабоченко так объяснила в суде данный факт:

«На сегодняшний день было подано администрацией Рыборецкого вепсского сельского поселения заявление в Прионежский районный суд о сносе самовольной постройки. Мой доверитель занимался планированием своего земельного участка. С учетом уклона он решил отлить из бетона стенку огромную, чтобы потом выровнять земельный участок».

Конечно, те, кто своими глазами видел появившуюся на участке конструкцию, вряд ли могли бы заставить себя поверить в версию «о выравнивании участка». Слишком невероятным является это объяснение. Но в суде на этом моменте внимания не заостряли, так как речь шла не о том, что появилось на участке, а о законности принятия генплана и ПЗЗ.

Внятно аргументировать, почему Канский считает незаконным принятие Советом Прионежского района этих документов, его представитель, как мне показалось, не смог. Во всяком случае, не было названо ни одного официального документа, который бы запрещал районной администрации выделить озелененную территорию общего пользования. Владимир Томилов объяснил, что в процессе разработки генплана от жителей Каскесручья поступило предложение о создании рекреационной зоны. Он отметил, что требование о соблюдении 30-метрового разрыва между границами участка и дома устанавливается федеральным законом о пожарной безопасности. «Это требование пожарной безопасности. Оно никакого отношения к правилам землепользования и застройки не имеет», - считает Томилов.

По его мнению, в деревне произошел конфликт:

«Чего тут скрывать. Конфликт произошел. Почему конфликт? У нас административный истец вырубил березовую рощу на своем земельном участке, на части прилегающих земель».

Посягательство на традиционное место отдыха вынудило жителей деревни защитить его путем выделения в специальную рекреационную зону, чтобы остановить вырубку деревьев. Наталья Силакова добавила, что была создана территория традиционного природопользования.

«На этой территории испокон веков, я сама родилась в деревне Каскесручей, жила там до определенного возраста, и всегда знаю, что на этом месте у нас всегда проходили массовые мероприятия»,

- сказала Силакова.

В 2019 году там была даже установлена сцена, чтобы можно было проводить музыкальный фестиваль. По словам главы поселения, участок с кадастровым номером 10:22:0030201:143 входил в территорию традиционного природопользования. Но по распоряжению минимущества участок все равно был выставлен на аукцион.

Наталья Рабоченко уточнила, что вырубка березовой рощи произошла до того, как Канский приобрел земельный участок.

«Мой доверитель не вырубал никаких лесных насаждений ни на своем участке, ни на прилегающих территориях, ни в каких конфликтах не состоял»,

- заметила представитель Канского.

Она пыталась представить собственника земельного участка как законопослушного гражданина, пострадавшего из-за избыточных требований, которые предъявляет районная администрация. Хотя главным раздражающим фактором для деревенских жителей стало появление огромного котлована. Излишне напоминать, что разрешение на строительство собственник получить не смог.

Силакова принципиально не согласна с тем, что на спорном земельном участке нельзя построить жилой дом:

«Если бы собственник участка начал строительство на месте нахождения своего садового домика, то у него никаких скандальных ситуаций по поводу того, что у него отсутствует санитарный разрыв, не возникло. Но собственник начинает строительство, отступив от границ участка три метра».

Глава поселения напомнила, что строительство развернулось рядом с осыпающимся обрывом берега Онежского озера.

Наталья Рабоченко несколько раз упоминала о том, что требование о 30-метровом разрыве не предъявляются к собственникам других домов, расположенных на соседних участках.

«На сегодняшний день те несколько домов, участки которых прилегают к зоне Р-1, кроме участка административного истца, они все дома построены с учетом вот этой 30-метровой зоны до зеленых насаждений. Потому что, еще раз повторяюсь, неоднократно там проходят уже много лет мероприятия общественные, и все жители, кто постоянно проживают, они знают о том, что к этой зоне, к зеленым насаждениям близко строиться нельзя. И дома изначально строятся с учетом этой зоны. И ни у кого не возникает никаких сложностей»,

- объяснила Наталья Силакова.

Судья Верховного суда Карелии отказала Евгению Канскому в удовлетворении административного иска. У него есть возможность обжаловать это решение в апелляционной инстанции. После того, как по этому делу будет принято окончательное решение, должно возобновиться рассмотрение дела о самовольной постройке в Прионежском районном суде.

Не исключено, что Евгений Канский попытается обжаловать само существование 30-метровой зоны. Об этом во время судебного заседания обмолвилась Рабоченко. Скорее всего, желание еще раз обратиться в суд будет зависеть от того, остались ли деревья рядом с границей участка Канского.

В любом случае Евгений Канский вряд ли так просто отступит от желания построить большой дом прямо на берегу Онежского озера. Виднеющиеся из-под снега стены будущего строения – красноречивое тому подтверждение.