Скандальная история застройки берега Онего рассматривается в суде

Текст: Антонина Кябелева

13 декабря в Прионежском районном суде состоялось предварительное судебное заседание, связанное с застройкой берега Онежского озера в деревне Каскесручей Прионежского района. Возведение внушительного, судя по фундаменту, строения прямо на берегу озера вызвало возмущение жителей вепсской деревни. Только благодаря их упорству дело дошло до суда.

Летом 2021 года в Каскесручье была уничтожена березовая роща — традиционное место проведения деревенских праздников и фестивалей. В нескольких шагах от крутого обрыва осыпающегося берега Онего начались строительные работы.

Рядом со скромным домиком-сарайкой, который появился еще год назад, начались масштабные строительные работы. Сначала был вырыт внушительных размеров котлован, затем появились металлические конструкции, а совсем недавно «пошли в рост» стены будущего здания.

Фото: vk.com/kaskes_ru

Жители деревни, по мнению которых происходит варварское и сомнительное, с точки зрения законодательства, освоение прибрежной зоны, обращались в различные инстанции, чтобы привлечь внимание к строительному объекту. Они получили немало ответов, в которых представители различных органов власти пытались дистанцироваться от происходящего.

Только после того, как в конце октября 2021 года в Каскесручье побывал инспектор карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору, дело сдвинулось с мертвой точки. Инспекторская проверка госкомитета выявила, что на участке с кадастровым номером 10:22:0030201:143 появилась самовольная постройка. Уведомление о выявленном нарушении было направлено в администрацию Рыборецкого вепсского сельского поселения. Результаты проверки госкомитета стали основанием для подачи иска в суд с требованием обязать собственника земельного участка снести самовольную постройку.

Ответчик Евгений Канский, собственник спорного участка, в Прионежский районный суд не пришел. Он направил письменную просьбу об отложении судебного разбирательства в связи с тем, что подал иск в Верховный суд Карелии об оспаривании решения Совета Прионежского района, утвердившего генплан и ПЗЗ (план землепользования и застройки). Судебное заседание в Верховном суде РК назначено на 20 декабря.

Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Наталья Силакова заметила, что не видит оснований в отложении судебного разбирательства. Она рассказала, что у Канского есть только разрешение на строительство садового домика.

«А разрешения на строительство жилого дома он так и не получил»,

- отметила глава Рыборецкого поселения.

Она напомнила, что участок находится на кадастровом учете с 2015 года. В ноябре 2020 года состоялись торги, по результатам которых арендатором участка стал некто Андрей Козлов.

«В дальнейшем он, видимо, был этому Канскому перепродан. И у Канского, и у прежнего владельца на этом земельном участке было разрешение на строительство садового домика. Потому что земельный участок имел вид разрешенного использования — садоводство. Однако гражданин Канский начал строить жилой дом не на месте садового домика, а совершенно в другом месте. Практически на границе своего участка, что не допускается не только потому, что он граничит с зоной Р-1 — это лесопарковая зона, но еще и потому, что, по градостроительному законодательству, жилой дом должен иметь отступ не менее 9 метров от границы земельного участка»,

- сказала в суде Силакова.

Она объяснила, что по градостроительному кодексу не допускается строительство в непосредственной близости от границы земельного участка.

В ходе предварительного судебного заседания были исследованы материалы дела. Установлено, что на земельном участке находится деревянный нежилой садовый домик площадью 22 квадратных метра, который на праве собственнности принадлежит Канскому.

Кстати, возведение этого домика-сарая стало основанием для того, чтобы министерство имущественных и земельных отношений РК заключила с Козловым договор купли-продажи земельного участка. Секрет в том, что продавать арендатору земельный участок министерство имеет право после того, как на земле появится объект капитального строительства. Судя по проверкам, наспех сколоченный домик-сарайка не является объектом капитального строительства. Но в министерстве разрешили приватизировать земельный участок на основании того, что там возник объект капстроительства. Не понятно, сознательно ли в министерстве «закрыли глаза» на данное обстоятельство или чиновников ввели в заблуждение. Как минимум договор купли-продажи земельного участка вызывает серьезные вопросы.

Тем более, что именно приобретение земли в собственность позволило Андрею Козлову перепродать его Канскому, естественно, вместе с домиком. И, скорее всего, за весьма внушительную сумму.

Судя по информации из Росреестра, договор купли-продажи земельного участка между министерством и Козловым был заключен 28 мая 2021 года. А буквально 10 июня Козлов перепродал участок и садовый дом Канскому.

Судья Татьяна Баранова приняла решение приостановить рассмотрение иска Рыборецкой сельской администрации до того момента, как Верховный суд Карелии рассмотрит иск Канского. Мы будем внимательно следить, чем завершится эта «многоходовка» с земельным участком на берегу Онежского озера.