В Карелии выявили 290 новых случаев внебольничной пневмонии

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью внебольничными пневмониями. За неделю, с 6 по 12 декабря, в республике подтверждено 290 новых случаев. По наблюдениям специалистов, заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом ниже среднемногонедельного уровня на 10,1%.

Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости фиксируется в Калевальском, Лахденпохском, Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах, а также в Петрозаводске.

259 человек были госпитализированы. (фото pixabay.com, AKuptsova)