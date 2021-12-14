В Карелии объявлен аукцион на заготовку новогодних елей

До празднования Нового года остается несколько недель. В преддверии праздников Минприроды Карелии проводит аукцион на заготовку елей. Заявки принимают до 20 декабря на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Аукцион состоится 23 декабря в 10:00. Его участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Центральные лесничества выбрали 23 делянки для заготовки новогодних елей в Прионежском, Питкярантском, Пряжинском,Суоярвском, Калевальском, Олонецком, Медвежьегорском, Кондопожском, Лоухском, Пудожском районах. В каждом лоте определено количество елей для заготовки и высота деревьев.

По вопросам участия в аукционе консультацию можно получить в министерстве по телефону отдела использования и воспроизводства лесов: +7 (8142) 79-67-26. (фото pixabay.com, Franz26)