В Петрозаводске стартовал конкурс снежных и ледовых скульптур

В Петрозаводске сегодня открылся XIX Международный конкурс снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея 2020».

Церемония прошла в гостинице «Космос».

Под звуки варгана и карельского репа участники вспомнили о достоянии нашей республики: деревянное зодчество, уникальная природа, петроглифы, былины, национальные ансамбли, заповедники, блюда карельской кухни, самобытный карельский язык. Похоже, зимний фестиваль, неизменно собирающий на берегу древнего Онего мастеров из российских и зарубежных городов, становится добрым символом Карелии.

На открытии было представлено жюри конкурса и прошла жеребьевка его участников. Названия будущих скульптур будят воображение: «Сын-медведь», «Белка, рукавица, иголка», «Космос нас любит», «Невеста-мышь», «Солнечный лось», «Рыбы зимой живут» - в эти дни жителей и гостей Петрозаводска ждут невероятные приключения на набережной, где горячие фантазии скульпторов воплотятся в снег и лед. Бог северного ветра Борей уже дует в обе щеки.

Всего Онежскую набережную украсят 30 скульптур, которые были отобраны жюри.

«Гиперборея 2020» пройдет в Петрозаводске с 4 по 8 февраля. Основные мероприятия праздника состоятся 8 февраля, в субботу. Программа фестиваля опубликована здесь. Также гостей праздника угостят ухой гиперборейской ухой лохикейтто.

Одним из главных событий праздника станет зимний карнавал «100 символов Карелии». Шествие начнется в 15 на пл. Кирова и пройдет по маршруту: пр. Карла Маркса – пл. Ленина – ул. Энгельса – пр. Ленина – центральная сценическая площадка на Онежской набережной.

Завершится праздник церемонией награждения мастеров, выступлением гостей из Москвы – группы «Отпетые мошенники» – и фейерверком.