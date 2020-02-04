Петрозаводский скульптор показал «Карельских уродцев» в Москве

4 февраля в московской галерее открылась персональная выставка скульптора из Петрозаводска Сергея Гапановича «Каменные головы» (0+).

В ее основе работы из серий «Истории каменных голов» и «Карельские уродцы».

Персонажи мастера не представляют собой скульптурные портреты и не напоминают античные скульптуры.

На выставке есть «голова» 44-летнего менеджера Альбета Адамовича, который выращивает коноплю дома, неудачника-поэта Пети, Ольги и ее 28-летнего Котика, благодаря которому она гасит ипотеку, и другие персонажи.

«Эти головы выглядят как допотопные каменные истуканы, мрачные, неприступные, приводящие зрителя в мистический трепет. Однако стоит лишь обратиться к текстам – и каменные истуканы превращаются в людей, у каждого из которых есть свое имя и своя судьба»,

- говорится в описании к экспозиции.

Сергей Гапанович создает из гранита, кварца, талькохлорита как небольшие работы, так и парковые и ландшафтные объекты. Самый крыпнй из них – лэнд-арт «Долина зайцев» - трехсотметровая гранитная скала в Карелии, на которой вырезано несколько сотен ушастых.

Выставка скульптора из Карелии в галерее «Богородское» на Открытом шоссе, 5, будет работать до 1 марта.

Фото читателя «Петрозаводск говорит»