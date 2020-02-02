02 февраля 2020, 14:49
Культура

Школьница из Лахденпохьи спела на концерте в Александро-Невской Лавре

В Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда

Ученица Лахденпохской ДШИ Алиса Мартяш прошла отборочный тур и была приглашена выступить на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда, сообщает паблик «Лахденпохья – навсегда».

Алиса поздравила ветеранов и всех жителей песней "Родина". Смотрим это трогательное исполнение:

Также напомним, что ровно 77 лет назад, 2 февраля 1943 года, советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.

В соответствии с Указом Президента в Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы.

Обсудить
просмотр
162191
Метки: 
Лахденпохья
Лахденпохский район
пение
концерт
Александро-Невская лавра
Санкт-Петербург
Карелия
снятие блокады Ленинграда