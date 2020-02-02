Школьница из Лахденпохьи спела на концерте в Александро-Невской Лавре

Ученица Лахденпохской ДШИ Алиса Мартяш прошла отборочный тур и была приглашена выступить на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда, сообщает паблик «Лахденпохья – навсегда».

Алиса поздравила ветеранов и всех жителей песней "Родина". Смотрим это трогательное исполнение:

Также напомним, что ровно 77 лет назад, 2 февраля 1943 года, советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.



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