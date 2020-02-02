Блистательная Ирина Аллегрова даст концерт в Карелии
Народная артистка России Ирина Аллегрова представит в Кондопоге концертную программу, в которой прозвучат любимые миллионами поклонников песни.
Она – женщина - эпоха! Яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная. Вместе с ее голосом мы сходили с ума в восьмидесятых, влюблялись в девяностых и строили семьи в двухтысячных. Ее песни востребованы как никогда, потому что обладают уникальной способностью согревать души и вселять надежду.
Она – абсолютный рекордсмен среди российских артистов по сбору аншлагов на самых больших мировых концертных площадках.
Она – профессор, академик и кавалер Орденов Петра Великого и «Рубиновый крест» за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Российского государства.
Она – многократный лауреат самых престижных российских и международных премий и наград в области популярной музыки.
В программе прозвучат лучшие песни, включая написанные за последнее время и уже тоже ставшие хитами, и которые по праву вошли в золотую коллекцию российской эстрады.
Концерт состоится 22 февраля в г. Кондопога.
Билеты можно приобрести orbilet.ru
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