«Громыка» впервые за три года сыграет в Петрозаводске

14 февраля в Петрозаводске выступит группа «Громыка». Коллектив впервые за три года выступит на своей родине; за это время квинтет добился популярности в России и за рубежом, не раз появился в эфире федеральных каналов и получил восторженные отзывы от музыкальных критиков.

«Громыка» исполняет песни в уникальном стиле, который сами музыканты описывают как «тяжелый психоделический твист». В текстах перемешаны абсурд и серьезная философия («Пока, привет, мы все спешим на комплексный обед / Привет, пока, а мимо нас проходит красота»). На сцену музыканты выходят в образе советских партийных функционеров, все выступления проходят на фоне портрета председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко.

За пять лет своего существования группа из Петрозаводска сумела завоевать серьезную популярность. «Громыка» засветилась в новогодних эфирах на телеканалах «2х2» и ОТР, дала живой концерт на Рен-ТВ в программе Захара Прилепина «Соль», исполняла свои песни живьем в программе «Квартирник» на НТВ у легендарного Евгения Маргулиса. «Твисты» «Громыки» звучали на Радио Маяк, Радио России, Фонтанке, Радио Балтика и Своем радио.

Последние три года группа активно гастролировала. За плечами коллектива три десятка российских городов, а также Минск, Таллин и Хельсинки. «Громыка» трижды выступала на «Нашествии», пела на «Доброфесте», фестивале «Старый добрый рок» и многих других крупных музыкальных мероприятиях. Кроме того, группа участвовала в записи трибьютов Булату Окуджаве, Егору Летову, Юрию Визбору и коллективу «Текила Джаз».

В активе «Громыки» – 4 альбома, 1 сборник лучших песен, 1 винил LP. Их песни можно найти в Айтюнс, на Яндекс.Музыке и в «Гугл плэй». За первый альбом Rolling Stone поставил группе четыре звезды из пяти. О музыке и сценическом образе петрозаводского коллектива положительно высказываются российские музыкальные критики.

Фото: Владимир Келлинс