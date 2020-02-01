Людмилу Гурченко превратили в голограмму, чтобы сделать ведущей

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко. Для этого актрису, умершую в 2011 году, оцифровали и превратили в голограмму, сообщает BFM.

По информации журналистов, идея принадлежит Валерию Комиссарову, который был автором таких скандальных программ, как «Окна» и «Дом-2». Комиссаров признался, что планировал оцифровать также Жанну Фриске и Сергея Доренко, но Гурченко получилась лучше. Вдовец актрисы, продюсер Сергей Сенин, к идее использовать образ супруги отнесся благосклонно.

Чтобы «оживить» Людмилу Гурченко, специалисты использовали всё, что она когда-либо говорила в публичном пространстве. Голограмму уже продемонстрировали публике, сообщает «Собеседник». Результат выглядит весьма несовершенным, но Валерий Комиссаров утверждает, что его еще доработают.

Само шоу «Битва престолов» начнут транслировать на видеосервисе Megogo 14 февраля. По сценарию, участники будут жить в средневековом замке и выбирать себе правителей.