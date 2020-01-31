Ярмарка карельских ремесленников состоится в Петрозаводске

Выставка-ярмарка творческих жителей Карелии состоится в Петрозаводске в субботу, 8 февраля. С 10 до 18 часов жители столицы Карелии и гости города смогут приобрести изделия местных ремесленников на Советской площади. Выставка «Вдохновение Севером» пройдет в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея», сообщается на сайте мэрии.

«На выставке-ярмарке практически всё сделано умелыми добрыми руками мастеров-ремесленников. Многие товары будут представлены в единственном экземпляре»,

- отметили организаторы мероприятия.

Участников - мастеров Петрозаводска и районов Карелии – приглашают до 5 февраля зарегистрироваться в Культурно-досуговом центре в жилом районе Древлянка (переулок Попова, 9) по телефону: 75-00-80.

Кроме того, в этом году организаторы фестиваля «Гиперборея» приготовили для гостей зимнего праздника нечто особенное: петрозаводчане смогут посетить сказочную резиденцию Борея - персонажа древнегреческой мифологии, олицетворяющего северный ветер. Необычная локация будет располагаться в холле отеля «Cosmos», а ее «гвоздем» станет фотозона с троном, на котором сможет сфотографироваться любой желающий.

Напомним, заключительный гиперборейский день, массовое гуляние горожан, в 2020 году пройдет в субботу, 8 февраля. Вот основные события, которые ожидают горожан и гостей города в этот день.