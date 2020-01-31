Петроглифы Карелии могут включить в список всемирного наследия

Беломорские и Онежские петроглифы могут быть включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва уже направил комплект необходимых документов в штаб-квартиру ЮНЕСКО, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу института.

«Российский национальный комитет ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) в 2019 году уже одобрил проделанную нами работу над номинацией. Надеемся, что и международный ИКОМОС признает выдающуюся универсальную ценность карельских петроглифов. Окончательное решение, тем не менее, за Комитетом всемирного наследия. Надеемся, что «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», уникальный объект археологического наследия, пройдет все процедуры согласования и займёт свое достойное место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО»,

— цитирует пресс-служба директора Института наследия Владимира Аристархова.

Работу над номинацией проводили в несколько этапов с привлечением зарубежных специалистов. Так, при подготовке номинационного досье разработчиков консультировал профессор университета Бергена Тронд Лёден (Норвегия), член ИКОМОС, ведущий эксперт в сфере наскального искусства Фенноскандии.

«В настоящее время региональные власти Республики Карелия ведут работу над созданием тематического музея, объединяющего оба компонента номинации. Создание музея наскального искусства под открытым небом по типу существующих в мире подобных структур, уже включенных в Список всемирного наследия — Альта в северной Норвегии, Танум в Швеции, Тамгалы в Казахстане — будет способствовать решению проблем, связанных с развитием культурно-познавательного и экологического туризма на территории объекта»,

— добавили в пресс-службе.

Петроглифы на восточном берегу Онежского озера и в Беломорском районе в низовьях реки Выг датируются IV-II тыс. до н. э. и являются памятниками монументального искусства эпохи неолита. Петроглифы представляют собой высеченные на поверхности прибрежных скал изображения животных, птиц, рыб, лодок, людей и загадочных знаков. Общее количество изображений в двух скоплениях превышает 3 тыс. рисунков.