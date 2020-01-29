Отделку фасада павильона «Бесовы следки» закончат до 20 февраля

Продолжается капитальный ремонт объекта культурного наследия «Бесовы следки» в Беломорском районе Карелии. К 20 февраля планируется завершить отделку фасада защитного павильона над петроглифами.

Такие сроки обозначил 28 января руководитель рабочей группы №5 Государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия Рашид Нургалиев, сообщает пресс-служба Главы РК.

Заместитель Совета безопасности Рашид Нургалиев ознакомился с ходом строительных работ на защитном павильоне «Бесовы следки». На сегодняшний день к объекту подключено электроснабжение по постоянной схеме. В целом работы выполняются в соответствии с планом.

Представители подрядчика (ООО «ЦНИИмаш») и субподрядчика (ООО «Карелстроймонтаж») рассказали, что в павильоне выполнен монтаж витражей и их остекление, установка дверей, ведутся работы по установке внутренних перегородок, разводке электропроводки, вентиляции, а также по отделке фасада здания павильона.

Нургалиев отметил, что все строительные работы на здании павильона должны быть завершены к маю, чтобы приступить к монтажу музейной экспозиции.

Кроме того, будет обустроен участок автодороги рядом с павильоном — парковка и разворотная площадка, и построена подъездная дорога к петроглифам Залавруги. По одному из данных проектов 16 декабря 2019 года был подписан государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, по другому – проектная документация направлена на государственную экспертизу. Срок получения заключения госэкспертизы — март 2020 года.

Напомним, что работы по капитальному ремонту защитного павильона ведутся при координации рабочей группы №5 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, возглавляемой Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Проект финансируется за счет внебюджетных источников.