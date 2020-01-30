«Резиденция Борея» откроется в столице Карелии

В этом году организаторы фестиваля «Гиперборея» приготовили для гостей зимнего праздника нечто особенное: петрозаводчане смогут посетить сказочную резиденцию Борея - персонажа древнегреческой мифологии, олицетворяющего северный ветер. Необычная локация будет располагаться в холле отеля «Cosmos», а ее «гвоздем» станет фотозона с троном, на котором сможет сфотографироваться любой желающий.

«Резиденция Борея» будет работать с 4 февраля по 2 марта ежедневно с 12 до 20 часов в холле отеля «Cosmos Petrozavodsk» на ул. Куйбышева, 2, сообщили в мэрии. Кроме того, жители и гости Петрозаводска смогут купить оригинальные сувениры с символикой фестиваля «Гиперборея», отправить авторскую открытку в любую точку мира и погадать на древних рунах. Посещение локации бесплатное.

Сам же Борей займет свой волшебный трон 8 февраля с 12.30 до 14 часов и с 17 до 18 часов.

Напомним, заключительный гиперборейский день, массовое гуляние горожан, в 2020 году пройдет в субботу, 8 февраля. Вот основные события, которые ожидают горожан и гостей города в этот день.