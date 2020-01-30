Престижные вакансии для молодых людей открыты в Карелии

Управление ГИБДД МВД по Республике Карелия приглашает на вакантные должности инспекторов дорожно-патрульной службы в Петрозаводске и районах республики Карелия.

Профессионально-квалификационные требования для кандидатов: мужчины, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовые нести службу в ОВД.

1. Для кандидатов на должность младшего начальствующего состава: граждане РФ от 18 до 35 лет, Образование не ниже среднего (полного) общего или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих;

2. Для кандидатов на должность среднего начальствующего состава: граждане РФ от 18 до 40 лет, образование высшее или среднее профессиональное, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Дополнительные социальные гарантии: бесплатное форменное обмундирование, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортноре обслуживание.

Преимущества службы в ОВД: престиж; полный социальный пакет; возможность карьерного роста; достойная заработная плата; по должности среднего начальствующего состава по окончании стажировки присваивается офицерское звание «младший лейтенант полиции»; по должности младшего начальсвующего состава по окончании стажировки присваивается звание «младший сержант полиции»; служба в вооруженных силах рф засчитывается в стаж службы; возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет средств системы МВД России).

По всем вопросам обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в г.Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах Республики): г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809; при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.