В Петрозаводске открылся оздоровительный центр с пивом и табаком  

Текст и фото: Антонина Кябелева

Что вместо физкультурно-оздоровительного комплекса в петрозаводском микрорайоне Древлянка возводят банальный торговый центр, горожане подозревали давно. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет руководители петрозаводской администрации и карельского минспорта пытались убедить горожан в обратном.

В 2018 году мэр Петрозаводска Ирина Мирошник уверяла, что на месте мини-рынка Ягуар «будет построен физкультурно-оздоровительный объект, не торговый объект». На этой же версии настаивали и в карельском минспорте, где утверждали, что ситуацию с возведением спортивного объекта держат на контроле.

В 2019 году представитель заказчика Игорь Фадеев, в прошлом начальник управления земельными ресурсами петрозаводской администрации, в интервью журналисту ГТРК «Карелия» рассказывал, что второй и третий этаж комплекса, который стали осторожно называть торгово-спортивным, отдадут под занятия единоборствами, теннисом, шахматами, поставят тренажеры и откроют фитнес-центр. По словам Фадеева, торговлю разместят только на первом этаже.

В первый рабочий день 2021 года мы посмотрели, что осталось от обещаний.

Центр «Ягуар», возведенный на месте одноименного мини-рынка, постепенно обживают арендаторы. Торговля активно идет пока на первом этаже. Хотя и здесь еще немало свободных площадей, где продолжается внутренняя отделка будущих торговых залов.

Пока вместо занятий спортом петрозаводчанам предлагают приобрести напитки, пиво, табак, цветы, мясо, рыбу, деликатесы из Белоруссии, пиццу. На первом этаже открылся магазин «Улыбка радуги». Судя по вывеске, по соседству готовится к открытию офис МТС.

На втором этаже – там, где обещали единоборства, шахматы и теннис, совсем другие «игры». Ряды обнаженных манекенов не оставляют сомнений, что здесь появятся несколько магазинов одежды. Значительная площадь выделена под торговлю мебелью. Частично будущий товар уже завезен. На втором этаже должны открыться торговые павильоны «Оптовик» и «Уют вашего дома». Никаких намеков на спорт на втором этаже обнаружить не удалось.

Только на третьем этаже железная дверь с вывеской студия фитнеса «REFORMA» имела спортивный уклон. Дверь была наглухо закрыта. Так что судить о том, как будет выглядеть этот пока единственный оздоравливающий элемент несостоявшегося ФОКа, преждевременно. На третьем этаже, судя по рекламе, обещают разместить «Товары для всей семьи», под которые выделено значительное торговое пространство.

Все произошло, как и предполагали петрозаводчане. Вместо физкультурно-оздоровительного комплекса власть вновь подсунула нам торговый комплекс, от дефицита которых жители карельской столицы явно не страдают. Именно чиновники несут ответственность за то, что вместо новых спортивных залов мы получили табачный киоск с пивным павильоном.

Землю в аренду ООО «СпортКом» получило именно под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Секрет в том, что участки под спортивные сооружения можно получить в обход процедуры публичных торгов. Предполагается, что представители власти должны жестко следить, чтобы на месте будущего спортивного объекта не вырос жилой дом или торговый центр. На словах так и было. Чиновники петрозаводской администрации уверяли, что не введут в строй здание, если вместо спортивного сооружения построят торговый комплекс.

Когда в 2018 году строители вдруг стали разбирать металлоконструкции, которые должны были превратиться в спортивный комплекс, в петрозаводской администрации и карельском минспорте объяснили это тем, что ООО «СпортКом» решило увеличить площадь будущего объекта. Так строительство ФОКа обернулось его реконструкцией «с увеличением площади встроенных помещений по обслуживанию населения и для размещения спортивного магазина». Горожан стали готовить к тому, что магазин в оздоровительном комплексе все же будет. Правда, о том, что в новом комплексе магазины будут сплошь и рядом, а "оздоровительный эффект" возложат на скромную коммерческую студию фитнеса, конечно, промолчали.

Начальник отдела петрозаводской администрации Никита Стрельников в 2018 году, рассказывая о новом проекте физкультурно-оздоровительного комплекса, крутился, как уж на сковородке, пытаясь обойти неприятные вопросы.

- В старом проекте был один спортивный зал, в новом — два. Предполагается, что в спортивном центре будет зал настольного тенниса, тренажерный зал, бильярдный зал, зал для борьбы и зал для занятий фитнесом,

- сообщил тогда Стрельников.

Он подтвердил, что предусмотрены и торговые площади, правда, не смог сказать, сколько места под них выделят. По его словам, торговые площади «не должны быть значительными». Хотя в то время предприниматели в неофициальных беседах подтверждали, что будущие торговые площади уже распределяют между желающими. Никита Стрельников фактически признал, что ничто не мешает застройщику в будущем превратить спортивные объект в торговый центр. Так и произошло.

Несмотря на все заверения, жители Древлянки получили очередной торговый центр. Земельный участок уже оформлен в частную собственность, так что никаких рычагов воздействия на собственника здания у представителей власти не осталось. ООО «СтройКом» благополучно построило и ввело в эксплуатацию торговый комплекс, а горожан опять «развели». Мы к этому привыкли.

Мы привыкли, что чиновники нам врут в глаза даже тогда, когда итог заранее всем известен. Мы привыкли, что вместо парков, спортивных комплексов, стадионов с молчаливого согласия представителей власти бизнес лепит многоэтажки и торговые комплексы. Мы привыкли, что чиновники не отвечают за свои слова и не испытывают от этого даже легкого дискомфорта. Увы, мы к этому, действительно, привыкли. Но от этого становится еще противнее…