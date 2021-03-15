Должностному лицу из городской администрации предложили взятку

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки в крупном размере, сообщает СУ СК по РК.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, действуя в интересах организации, осуществлявшей строительство одного из крупных объектов на территории Петрозаводска, передал 200 тысяч рублей должностному лицу администрации Петрозаводского городского округа за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию возведенного данной организацией объекта, а также за последующее оказание другому юридическому лицу содействия при реализации строительного проекта на территории города Петрозаводска.

Сотрудник мэрии сообщил в компетентные органы о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия.

Петрозаводским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

«Петрозаводск говорит» располагает информацией, что лицом, отказавшимся от мзды, является заместитель мэра Евгений Перов. В телефонной беседе с журналистом, он сказал, что в целом, в СМИ информация о поимке взяткодателя изложена верно. Объект, о котором идет речь – торговый центр «Ягуар» на Древлянке.

Фото из группы СУ СК РФ по Республике Карелия