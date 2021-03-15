Похититель оставил жертву без связи, чтобы спокойно украсть деньги

В полицию поступило заявление от 41-летнего жителя одного из поселков Сегежского района, который обнаружил, что у него пропала банковская карта, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 31-летний знакомый потерпевшего, который уже дал признательные показания.

Выяснилось, что подозреваемый находился в гостях у заявителя и вместе они распивали спиртное. По версии следствия, когда хозяин заснул, гость похитил его кошелек, в котором хранились банковская карта и записка с кодом. Кроме того, он вынул из мобильного телефона приятеля sim-карту, чтобы тот не смог получать уведомления о снятии средств. После чего направился к банкомату, где обналичил 67 тысяч рублей. Все деньги мужчина потратил.

Возбуждено уголовное дело.

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