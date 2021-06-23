23 июня 2021, 14:53
Происшествия

Уголовное дело совладельца торгового центра «Ягуар» передадут в суд

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по делу о даче взятки Евгению Перову

Уголовное дело о даче взятки заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову направят в городской суд, как только обвиняемый предприниматель получит копию обвинения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в отношении совладельца торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова. 

В ходе расследования установлено, что в октябре 2020 года Мамедов, представляя интересы двух организаций, в кафе в Петрозаводске лично передал Перову взятку в 200 тысяч рублей. Предприниматель дал деньги, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, застройщиком которого являлась организация, возглавляемая его другом, а также за последующее содействие второй организации, возглавляемой братом Мамедова, в реализации проекта по строительству жилого комплекса в районе Шуйского шоссе.

Перов успел сообщить силовикам. Поэтому, как пояснили в прокуратуре, передача денег проводилась под контролем правоохранительных органов. Мамедов был задержан в марте 2021 года. Полученные в качестве взятки деньги приобщены в качестве вещдоков к материалам уголовного дела.  (фото ptzgovorit.ru)

Ранее в этом сюжете:

Совладелец торгового центра «Ягуар» останется под стражей до июля
подробнее...
Чиновнику администрации Петрозаводска предложили взятку в 200 тысяч
подробнее...
В Петрозаводске открылся оздоровительный центр с пивом и табаком  
подробнее...
Обсудить
просмотр
189236
Метки: 
Взятка
Мэрия
прокуратура
Гусейн Мамедов
торговый центр «Ягуар»
новости петрозаводска
новости Карелии
Евгений Перов