Уголовное дело совладельца торгового центра «Ягуар» передадут в суд

Уголовное дело о даче взятки заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову направят в городской суд, как только обвиняемый предприниматель получит копию обвинения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в отношении совладельца торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2020 года Мамедов, представляя интересы двух организаций, в кафе в Петрозаводске лично передал Перову взятку в 200 тысяч рублей. Предприниматель дал деньги, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, застройщиком которого являлась организация, возглавляемая его другом, а также за последующее содействие второй организации, возглавляемой братом Мамедова, в реализации проекта по строительству жилого комплекса в районе Шуйского шоссе.

Перов успел сообщить силовикам. Поэтому, как пояснили в прокуратуре, передача денег проводилась под контролем правоохранительных органов. Мамедов был задержан в марте 2021 года. Полученные в качестве взятки деньги приобщены в качестве вещдоков к материалам уголовного дела. (фото ptzgovorit.ru)