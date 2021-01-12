Новые пункты весогабаритного контроля появились на дорогах Карелии

На региональных трассах Карелии с 18 января начнут работу в тестовом режиме четыре автоматизированных пункта весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК), сообщает Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

Комплексы для фиксации нарушений параметров нормативных нагрузок на дорожное полотно установлены на 78-м километре автодороги «Шуйская - Гирвас», 18-м километре автодороги «Эссойла - Крошнозеро», 36-м километре автодороги «Олонец - Питкяранта - Леппясилта» и 14-м километре автодороги «Кола - Кончезеро - Шуйская-Гирвас».

На протяжении трех месяцев тестовой эксплуатации АПВГК будут фиксировать весогабаритные параметры транспортных средств без передачи данных в ГИБДД.

Владельцы транспортных средств могут получить доступ к результатам измерений на основании запроса, в котором нужно указать государственный регистрационный знак транспортного средства, дату и время его проезда. Запросы необходимо направлять на электронную почту по адресу: otdbez-1@upravtodor-rk.ru.

В 2020 году в Карелии на средства «БКАД» были построены четыре стационарных автоматических пункта весогабаритного контроля: на 9-м километре дороги «Шуйская – Гирвас», 8-м километре подъезда к Сегеже, 24-м километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска «Сювяоро».

Благодаря новым комплексам появилась возможность в «онлайн» режиме фиксировать весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения. (Фото: Минтранс РК)