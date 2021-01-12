Карелия готова оплатить врачам из-за границы аренду жилья

О том, как в Карелии реализуется программа содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, рассказала руководитель карельского управления труда и занятости Елена Фролова, выступая 12 января перед депутатами ЗС РК.

В 2011 году Карелия присоединилась к федеральной программе, помогающей нашим соотечественникам, оказавшимся после распада СССР за границей, переехать в Россию и получить российское гражданство. За это время в Карелию приехало 4,5 тысячи человек. Желающим переехать в Россию оказываются меры социальной поддержки, связанные с компенсацией расходов на проезд, оформлением документов, поиском и оплаты жилья.

Как отметила Фролова, далеко не все желающие получают возможность приехать в Карелию. Переселенцы должны быть трудоспособного возраста, или иметь дефицитную специальность, хорошо владеть русским языком. Приветствуются и студенты, которые впоследствии готовы остаться в Карелии.

Предусмотрено, что Карелия с 2019 по 2025 год должна принять 2,1 тысячи соотечественников, то есть не менее 300 человек в год. В 2020 году в республику планировало приехать 342 человека, получившие необходимый статус. Но добрались до нового места жительства из-за проблем с коронавирусом только 261 человек. Большинство (67%) местом своего постоянного проживания выбрало Петрозаводск и Прионежский район.

Елена Фролова отметила, что отдельные меры соцподдержки предусмотрены для медицинских работников или студентов медицинских факультетов, которые хотят остаться в Карелии. В частности, из республиканского бюджета компенсируются расходы по найму жилья и оплате коммунальных услуг.

В 2019-2020 годах в Карелию из-за рубежа приехало 16 медиков, в том числе 12 врачей. Они трудятся на станции скорой помощи в Петрозаводске, перинатальном центре, в Сегежской и Беломорской ЦРБ.

- Один из участников программы, выпускник ПетрГУ (лечебное дело), в настоящее время работает в «красной зоне» с ковид-пациентами, - отметила Фролова.

С 2013 года в республику прибыло 139 соотечественников с медицинским образованием, которые сейчас трудятся в больницах Сегежского, Кемского, Беломорского, Медвежьегорского, Олонецкого районов.

По оценке Елены Фроловой, поток добровольных переселенцев постепенно иссякает. Среди соотечественников трудоспособного возраста становится все меньше тех, кто успел пожить в СССР и хорошо владеет русским языком. А молодежь, которая далека от русской культуры и менталитета, сложнее адаптируется в незнакомых условиях и испытывает языковые трудности. (Фото: migrantvisa.ru)