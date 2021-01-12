Проекты, связанные с денежными выплатами пенсионерам, комитет отклонил

На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС РК, которое состоялось 12 января, обсуждались два похожих законопроекта, связанные с денежными выплатами пожилым людям, перешагнувшим 65-летний рубеж. Отличались они только по сумме этих выплат.

Авторами первого законопроекта стали депутаты Виктор Степанов и Александр Федичев, которые предложили единовременно выплатить гражданам по 10 тысяч рублей. Второй законопроект предложил Евгений Беседный, который увеличил единовременную выплату до 20 тысяч рублей. Логика авторов этих проектов состояла в том, что эпидемия коронавируса была сопряжена с дополнительными тратами и ухудшением здоровья пожилых людей, которых требуется поддержать материально. Федичев предлагал принять проект в первом чтении, а затем определиться с конкретной суммой выплаты.

Представитель главы РК в парламенте Карелии Юрий Шабанов сообщил, что правительстве законопроекты не поддерживают, так как не понятен источник финансирования. По приблизительным подсчетам, на реализацию первого законопроекта требуется более 1 миллиарда рублей, а принятие второго законопроекта потребует более 2 миллиардов рублей. По оценке Шабанова, подобные выплаты могут «обрушить бюджет всей республики».

- Мы должны у кого-то забрать и кому-то отдать. Другого варианта быть не может, - сказал Шабанов.

Депутат Эмилия Слабунова знает, у кого можно забрать. В Карелии создано немало казенных учреждений с огромным, как она выразилась, финансированием.

Депутат Михаил Стоцкий высказался против законопроектов, указав, что его не устраивает отсутствие адресной поддержки. Финансировать всех подряд, по его мнению, неразумно. Слабунова предложила Стоцкому внести поправки, добавив адресности в любой из этих законопроектов, но Стоцкий предпочел голосовать против инициативы коллег.

Самым непосредственным было выступление депутата Валерия Шоттуева, который рассказал, что его критикуют даже родственники. Он осторожно заметил, что было бы неплохо поддержать хотя бы пожилых людей с низкими доходами.

- Вот их бы, может быть, поддержать. Но, видимо, правительство тоже наше карельское, я думаю, не враг своему народу, просчитали все. Наверное, действительно, с деньгами в этом году напряженка, и как-то не получается, - сказал депутат.

Члены комитета не рекомендовали карельскому парламенту принимать законопроекты, которые предусматривают денежную поддержку пожилых людей. (Фото: habinfo.ru)