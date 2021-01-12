Электроподстанции в пригороде Петрозаводска не справляются с нагрузкой

В Прионежском и Пряжинском районах Карелии во время новогодних праздников регулярно отключался свет. В первую очередь речь идет о Новой Вилге, Шуе и Чалне. Об этом сегодня рассказал министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

Россыпнов пояснил, что это населенные пункты, которые находятся рядом с Петрозаводском, и люди поехали туда на новогодние праздники. Министр отметил, что подстанции в этих населенных пунктах работают на пределе возможностей. По его словам, это связано с тем, что дома потребляют больше энергии, чем заявляют владельцы. Так, многие дома отапливаются только от электричества. Кроме того, люди, стараясь сэкономить, увеличивают потребление энергии по ночам (ночной тариф ниже дневного), из-за этого нагрузка на сети возрастает кратно. Чтобы увеличить мощности подстанций, требуются серьезные ассигнования – более шестисот миллионов рублей.

– Проблема эта не носит ежеминутный характер, ее невозможно решить с помощью небольшого ремонта. За неделю, за месяц эту проблему тоже не решить. Рассчитываем на то, что газификация поселков снизит нагрузку на сети, потому что основная нагрузка связана именно с отоплением,

– сказал Виктор Россыпнов.

Директор Карельского филиала «МРСК Северо-Запада» Константин Михайлов сообщил, что в целом по региону крупных и длительных отключений в новогодние каникулы не было. Однако проблема в населенных пунктах близ Петрозаводска, действительно, имеет системный характер.

– По Новой Вилге пытаемся решить проблему с минимальными затратами. Перевели часть нагрузки на другую подстанцию. Отслеживаем ситуацию, – сказал Михайлов. (Фото: www.infoorel.ru)