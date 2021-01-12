В Карелии на качество уборки дорог с 1 января пожаловались 107 раз

Во время новогодних праздников от жителей Карелии поступило 107 обращений и жалоб на качество уборки дорог. Об этом 12 января сообщил на брифинге первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин.

По его словам, на сети дорог регионального значения, протяженность которой составляет 6,2 тысячи километров, работало в новогодние праздники до 98 единиц спецтехники. Контроль осуществляло Управление автодорог. Специалисты совершили почти 30 выездов, выдали 15 предписаний, в том числе по ликвидации скользкости. Все нарушения устранили в сроки.

Наибольшее число жалоб – в Прионежском районе, где были сильные снегопады. При этом были районы, из которых жалоб на уборку не поступало вообще.

Чиновник отметил, что такого коллапса, как в 17-18 годах, на дорогах Карелии не было. Тогда был разорван контракт с «Ремстройкомплектом», и приходилось в ручном режиме заключать новые контракты с новыми подрядчиками.

– Плюс вмешалась резкая оттепель: убирать снег надо было срочно, а убирать его было нечем, – пояснил Кондрашин.

Сейчас дороги в регионе убираются несколькими подрядчиками. Среди них есть иногородние, но там трудится много местных жителей.

Также представитель Минтранса отметил, что мэрия Петрозаводска не вполне довольна тем, как содержатся дороги в городе. По итогам месяца они предъявят штрафные санкции. Тем не менее к концу праздников ситуация улучшилась.

Журналисты задали вопрос о вывозе снега; Кондрашин отметил, что муниципальный контракт его предусматривает, но насколько хватит выделенных средств, неизвестно. Дмитрий Кондрашин напомнил, что с 1 января поменялся телефон диспетчерской службы: 8(8142) 599989./Фото Георгия Чентемирова