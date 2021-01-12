Строительство здания для поликлиники в Петрозаводске откладывается

12 января на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты вернулись к вопросу строительства нового помещения для петрозаводской поликлиники № 3, расположенной в старом здании на Первомайском проспекте.

В конце 2020 года была надежда, что строительство новой поликлиники будет профинансировано по федеральной программе модернизации первичного медицинского звена. Программа рассчитана на 2021-2023 годы. Однако, этот объект в программу не попал. Заместитель министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий сообщил, что из 11 миллиардов рублей, которые рассчитывала получить Карелия на модернизацию здравоохранения, республике выделено всего 3,3 миллиарда рублей.

- Две трети практически от наших потребностей нам не дали, - сказал Седлецкий.

В этой ситуации минздрав принял решение приступить к капитальному ремонту старой поликлиники на Первомайском проспекте, 28. Стоимость ремонта оценивается в 26,8 миллиона рублей. Старое здание планируется привести в порядок в 2022-2023 годах.

В 2021 году, рассказал Седлецкий, будет отремонтировано здание на Первомайском проспекте 41, где предполагается разместить поликлиническое отделение медицинской профилактики.

Сергей Седлецкий отметил, что минздрав не отказывается от идеи строительства новой поликлиники на улице Бесовецкая.

Для начала необходимо расселить три аварийных дома и освободить земельный участок под будущее здание. Расселить дома предполагается в 2021 году. Депутат Эмилия Слабунова рассказала, что 25 декабря 2020 года на встрече с жителями этих домов граждане рассказали, что они еще даже не получили уведомление о планах по их расселению. Ранее мы писали о планах по строительству нового здания для поликлиники № 3.