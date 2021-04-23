В Минздраве рассказали о состоянии электромонтера, упавшего на Кирова

31-летний мужчина, который упал головой вниз на площади Кирова в Петрозаводске во время проведения монтажных работ, находится в реанимации.

Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказали в Минздраве Карелии. Состояние электромонтера оценивается как тяжелое. Находится ли мужчина в коме, в Минздраве рассказать не смогли.

Напомним, 22 апреля в 8:22 на площади Кирова рабочий упал с высоты, после чего остался неподвижно лежать на асфальте. Все это происходило на глазах у прохожих. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. Рабочего доставили в БСМП, где его прооперировали. По сообщению прокуратуры, электромонтер получил серьезные травмы. Надзорное ведомство проводит проверку.