23 апреля 2021, 10:35
В Минздраве рассказали о состоянии электромонтера, упавшего на Кирова
Мужчина сорвался с высоты и упал головой вниз, его доставили в больницу и прооперировали
31-летний мужчина, который упал головой вниз на площади Кирова в Петрозаводске во время проведения монтажных работ, находится в реанимации.
Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказали в Минздраве Карелии. Состояние электромонтера оценивается как тяжелое. Находится ли мужчина в коме, в Минздраве рассказать не смогли.
Напомним, 22 апреля в 8:22 на площади Кирова рабочий упал с высоты, после чего остался неподвижно лежать на асфальте. Все это происходило на глазах у прохожих. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. Рабочего доставили в БСМП, где его прооперировали. По сообщению прокуратуры, электромонтер получил серьезные травмы. Надзорное ведомство проводит проверку.