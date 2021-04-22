Мужчина сорвался с высоты на площади Кирова в Петрозаводске

Несчастный случай произошел сегодня утром в центре Петрозаводска. Произошедшее на площади Кирова 22 апреля в 08:22 попало в объективы городских камер видеонаблюдения (18+).

На кадрах с камеры «Сампо.ру» видно, как рабочий поднимается по лестнице вверх к фонарному столбу. В это время его снизу, вероятно, страхует второй рабочий. В какой-то момент первый рабочий срывается с высоты и падает на тротуар. Вместе с ним срываются и провода. При этом мужчина падает головой вниз. После падения он не шевелится. Очевидцами произошедшего стали проходившие по площади люди. второй рабочий подошел к напарнику и наклонился над ним, а затем пошел в сторону бытовки.

Машина «скорой помощи» прибыла к месту инцидент в 08:35. Следом подъехал автомобиль полиции. «Скорая» уехала с площади в 08:54.

Отметим, что это не первый несчастный случай на площади в центре столицы Карелии. Год назад во время демонтажа новогодних конструкций на женщину рухнула арка, было возбуждено уголовное дело.