Житель Петрозаводска вскрыл овощной ларек в поисках еды

В полицию Петрозаводска обратился владелец ларька, торгующего фруктами и овощами. Он рассказал, что ночью кто-то разбил камнем окно, проник внутрь и украл сигареты, продукты и мелкие деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 44-летний мужчина, проживающий неподалеку. Он рассказал, что ночью, будучи пьяным, решил раздобыть что-нибудь съестное. Его внимание привлек ларек. Проникнув внутрь, вор забрал все, что нашел.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Часть похищенного изъята. Фото regnum.ru