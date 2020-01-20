Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске

Тематическая арка, установленная неподалеку от мобильного катка на площади Кирова, сегодня днем рухнула. Инцидент произошел в 12:42.

По несчастливому стечению обстоятельств, сооружение упало на женщину. По словам сотрудников карельского Минздрава, сейчас пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Женщину госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Происшествие прокомментировали в мэрии карельской столицы. Сотрудники горадминистрации пообещали обратиться в надзорные органы по факту грубого нарушения подрядчиком мер безопасности при проведении работ по демонтажу.

«С ООО «Карелподряд» заключен муниципальный контракт на установку и демонтаж новогодних украшений. При проведении работ подрядная организация грубо нарушила технику безопасности, что привело к падению конструкции на площади Кирова. Обязанность подрядчика обеспечить безопасность – одно из условий муниципального контракта»,

- рассказали в мэрии.

В декабре рекламный щит чуть не упал на человека в Петрозаводске. Рабочий, пытающийся демонтировать билборд болгаркой, едва не покалечил проходящего мимо пешехода. По всей вероятности, подрядчик, выполняющий снос конструкции на улице Правды, решил пожертвовать безопасностью петрозаводчан, сэкономив на промышленных альпинистах и спецтехнике.