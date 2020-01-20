20 января 2020, 15:32
Общество

Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске

Минздрав сообщает, что во время демонтажа праздничного городка на площади Кирова пострадала жительница карельской столицы

Тематическая арка, установленная неподалеку от мобильного катка на площади Кирова, сегодня днем рухнула. Инцидент произошел в 12:42.

По несчастливому стечению обстоятельств, сооружение упало на женщину. По словам сотрудников карельского Минздрава, сейчас пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Женщину госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Происшествие прокомментировали в мэрии карельской столицы. Сотрудники горадминистрации пообещали обратиться в надзорные органы по факту грубого нарушения подрядчиком мер безопасности при проведении работ по демонтажу.

«С ООО «Карелподряд» заключен муниципальный контракт на установку и демонтаж новогодних украшений. При проведении работ подрядная организация грубо нарушила технику безопасности, что привело к падению конструкции на площади Кирова. Обязанность подрядчика обеспечить безопасность – одно из условий муниципального контракта»,

- рассказали в мэрии.

В декабре рекламный щит чуть не упал на человека в Петрозаводске. Рабочий, пытающийся демонтировать билборд болгаркой, едва не покалечил проходящего мимо пешехода. По всей вероятности, подрядчик, выполняющий снос конструкции на улице Правды, решил пожертвовать безопасностью петрозаводчан, сэкономив на промышленных альпинистах и спецтехнике.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
площадь Кирова
мобильный каток
Арка
Новогодняя конструкция
демонтаж
новости Карелии