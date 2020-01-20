Следком проверяет падение новогодней арки на женщину в Петрозаводске

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту получения женщиной травмы при падении на нее декоративной новогодней конструкции в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня днем на площади Кирова в Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину, причинив ей телесные повреждения. Сейчас пострадавшая в состоянии средней тяжести находится в БСМП, где ей оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Ранее мэрия пообещала обратиться в надзорные органы по факту грубого нарушения подрядчиком мер безопасности при проведении работ по демонтажу новогодних конструкций.