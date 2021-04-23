За последние сутки в Карелии никто не умер от внебольничной пневмонии

В Карелии 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализированы 5778 пациентов, 134 человека умерли (с учетом пациентов, помещенных в стационар ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта pneumonia03.ru