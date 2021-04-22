Упавший со столба в Петрозаводске электромонтер прооперирован

Сорвавшийся со столба при проведении монтажных работ на площади Кирова в Петрозаводске мужчина был доставлен в БСМП. Пострадавшему 31 год, его прооперировали. Электромонтер получил серьезные травмы, сообщили в республиканской прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку инцидента. В прокуратуре отмечают, что мужчина проводил работы на высоте без должной страховки.

В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда при производстве работ. По ее итогам будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 8:22 на площади Кирова и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. Рабочий потерял равновесие и упал вниз головой с высоты, после чего остался неподвижно лежать на асфальте. Все это происходило на глазах у прохожих.