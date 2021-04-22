Трех утопленников нашли в Карелии

21-22 апреля сотрудники Карельской поисково-спасательной службы подняли из водоемов республики тела трех человек. Об этом сообщается на странице КРПСС в соцсети.

Вчера спасатели работали на лесной ламбе в Прионежском районе. Искали жителя поселка Половина, пропавшего 18 апреля. Тело мужчины было обнаружено и поднято на поверхность.

Сегодня сотрудники КРПСС изъяли и транспортировали тело неизвестного мужчины, обнаруженное на озере Верхнее Падозеро в Пряжинском районе. Предположительно, это человек, пропавший еще в прошлом году.

Сегодня же на озере Нижнее Куйто в Калевальском районе искали рыбака 1969 года рождения, пропавшего 20 апреля. Мужчина был найден погибшим.

Тела всех найденных рыбаков были переданы полиции.