В Карелии простились с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер»

В Беломорском районе сегодня прошла церемония прощания с Иваном Барановым. Об этом сообщает паблик районной администрации.

Баранов был бойцом ЧВК «Вагнер». Он погиб в ходе проведения спецоперации, отметили власти района.

На прошлой неделе в Янишполе похоронили другого «вагнеровца», Виталия Орлова. 16 марта бойца ЧВК Антона Семенова проводили в последний путь в Матросах. 13 марта стало известно о гибели на СВО «вагнеровца» из Муезерского района Максима Просекова. // Фото: unsplash.com