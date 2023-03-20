Погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» похоронят в Янишполе

Прощание еще с одним погибшим в ходе спецоперации военным пройдет в Карелии. Виталия Николаевича Орлова похоронят в Янишполе, сообщил глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин на своей официальной странице ВКонтакте.

Траурная церемония пройдет около местного Дома культуры в 10:00 во вторник. Погибший был бойцом ЧВК «Вагнер».

- Выражаю слова соболезнования родным и близким,

- написал Зацепин.

Напомним, в Карелии уже простились с несколькими участниками ЧВК «Вагнер». Антона Семенова проводили в последний путь в Матросах. Также стало известно о гибели участника этого формирования Максима Просекова из Муезерского района.